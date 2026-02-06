Le groupe agroalimentaire Danone a annoncé vendredi 6 février 2026 l’extension du rappel de certaines préparations pour nourrissons, en y ajoutant de nouveaux lots commercialisés sous les marques Aptamil et Cow&Gate, selon un communiqué de la Food Standards Agency (FSA) du Royaume-Uni.

Cette décision fait suite à une série de retraits de produits infantiles intervenus la veille en France et dans plusieurs autres États européens. Ces actions ont été déclenchées après que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a révisé ses repères relatifs au niveau acceptable de céréulide dans les préparations, ce qui a conduit les autorités sanitaires et les fabricants à revoir et, le cas échéant, à retirer des lots concernés.

Le céréulide est une toxine pouvant provoquer des troubles digestifs, notamment diarrhées et vomissements, une information mise en avant par les autorités pour expliquer la prudence accrue autour des produits susceptibles d’en contenir.

Portée des rappels et suite des vérifications

Selon la FSA, l’élargissement du rappel concerne des lots supplémentaires identifiés lors des contrôles de sécurité. Les opérateurs et distributeurs sont invités à retirer rapidement du marché les emballages concernés et à informer les consommateurs, tandis que des analyses complémentaires sont menées pour préciser l’étendue du problème.

Sur le plan européen, la mise à jour de l’avis de l’EFSA a entraîné un surcroît d’examens chez plusieurs fabricants et autorités nationales, provoquant une réaction en chaîne de rappels préventifs afin de limiter tout risque sanitaire potentiel pour les nourrissons.