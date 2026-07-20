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Royaume-Uni : Andy Burnham nommé Premier ministre après la démission de Keir Starmer

Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre. Quelques instants après la démission officielle de Keir Starmer, le chef du Parti travailliste, Andy Burnham, a été chargé ce lundi 20 juillet 2026 par le roi Charles III de former un gouvernement. L’ancien maire du Grand Manchester succède à un dirigeant resté deux ans à Downing Street ( résidence officielle ).

Soussouni D.
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Royaume-Uni : Andy Burnham nommé Premier ministre après la démission de Keir Starmer
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Le roi Charles III a officiellement nommé Andy Burnham au poste de Premier ministre du Royaume-Uni, ce lundi 20 juillet 2026. L’annonce a été faite par le palais de Buckingham, peu après un entretien entre le souverain et le nouveau chef du Parti travailliste.

Cette nomination intervient quelques minutes seulement après la démission officielle de Keir Starmer. Avant de quitter le 10 Downing Street, l’ancien Premier ministre s’est dit « fier » du travail accompli au cours de ses deux années passées à la tête du gouvernement britannique.

Âgé de 56 ans, Andy Burnham succède ainsi à Keir Starmer, arrivé au pouvoir en juillet 2024 à la faveur d’une large victoire du Parti travailliste aux élections législatives. Ce scrutin avait mis fin à quatorze années de gouvernements conservateurs.

Avant d’accéder à la tête du gouvernement, Andy Burnham était maire du Grand Manchester, une fonction qu’il a occupée jusqu’au mois dernier. Figure influente du Parti travailliste, il est désormais chargé par le roi Charles III de constituer une nouvelle équipe gouvernementale.

Son arrivée à Downing Street ouvre une nouvelle page politique au Royaume-Uni. Le nouveau Premier ministre hérite d’un pays confronté à plusieurs défis, notamment sur les plans économique, social et international.

Avec cette nomination, le Royaume-Uni connaît son septième Premier ministre en dix ans, illustrant une période de forte instabilité politique au sommet de l’État britannique.

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