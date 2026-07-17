Bénin : voici les centres retenus pour les épreuves orales du Bac 2026

Dernière ligne droite pour les candidats admissibles au baccalauréat, session unique de juin 2026. Les épreuves orales se tiennent ce vendredi 17 juillet, à partir de 7 heures, dans les centres d’examen retenus à travers le pays. L’Office du baccalauréat rappelle par ailleurs que les résultats de la deuxième délibération sont déjà disponibles sur la plateforme eresultat.bj.

Les candidats admissibles au baccalauréat, session unique de juin 2026, passeront ce vendredi 17 juillet les épreuves orales, dernière étape de l’examen avant la proclamation des résultats définitifs.

Les épreuves débuteront à 7 heures dans les différents centres d’examen répartis par département. Les candidats sont invités à se présenter à temps dans le centre qui leur a été attribué, munis des pièces exigées. L’Office du baccalauréat a publié la répartition des centres d’examen afin de permettre aux candidats de retrouver leur lieu de composition.

Par ailleurs, l’institution rappelle que les résultats de la deuxième délibération sont déjà disponibles sur la plateforme gouvernementale eresultat.bj. Les candidats concernés peuvent les consulter avant de prendre part aux épreuves orales.

À l’issue de cette étape, les jurys procéderont aux dernières délibérations avant la publication des résultats définitifs du baccalauréat, session unique de juin 2026.

Liste des centres d’examen retenus