Royaume-Uni : Affaire Epstein — Tim Allan démissionne de son poste de directeur de la communication de Keir Starmer

Tim Allan a quitté ses fonctions de directeur exécutif de la communication à Downing Street, poste qu’il occupait depuis sa nomination en septembre 2025. Dans un communiqué publié à l’occasion de son départ, il a expliqué vouloir faciliter la mise en place d’une nouvelle équipe au 10 Downing Street et a exprimé ses vœux de réussite au Premier ministre et à son entourage.

Ce mouvement intervient dans un climat politique agité, quelques jours après l’annonce de la démission de Morgan McSweeney, chef de cabinet de Keir Starmer. McSweeney avait rendu publique sa décision le dimanche 8 février, estimant qu’il avait conseillé le Premier ministre sur une nomination devenue controversée.

La controverse porte sur la proposition faite en février 2025 de nommer Peter Mandelson ambassadeur du Royaume‑Uni aux États‑Unis, une recommandation qui a suscité des remous en raison des liens très médiatisés de Mandelson avec Jeffrey Epstein, figure américaine condamnée pour exploitation sexuelle.

Contexte et retombées politiques

La perspective d’un remaniement de l’équipe de communication à Downing Street illustre la pression exercée sur les cadres gouvernementaux lorsque des décisions de nominations attirent une attention négative. La nomination évoquée a relancé des critiques quant aux processus de sélection et aux critères retenus pour des postes diplomatiques clés.

Les réactions politiques et médiatiques se multiplient, poussant la direction à réévaluer la composition de ses équipes et la stratégie de communication. Plusieurs observateurs estiment que ces départs successifs pourraient précipiter une restructuration plus large au sein du bureau du Premier ministre, alors que les discussions internes se poursuivent pour définir les futurs responsables et apaiser le climat autour de cette affaire.