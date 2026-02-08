Royaume-Uni : Affaire Epstein — le chef de cabinet du Premier ministre Keir Starmer démissionne

Morgan McSweeney, chef de cabinet du Premier ministre britannique Keir Starmer, a annoncé dimanche 8 février qu’il quittait ses fonctions. Sa décision intervient après qu’il a encouragé le chef du gouvernement à proposer Peter Mandelson pour le poste d’ambassadeur à Washington, malgré les liens largement évoqués de ce dernier avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Dans une communication écrite transmise à la BBC, McSweeney explique qu’après une réflexion approfondie il a choisi de démissionner. Il reconnaît avoir recommandé la candidature de Mandelson et assume la responsabilité de ce conseil, qualifiant rétrospectivement la nomination proposée d’erreur.

La possible désignation de Peter Mandelson, personnalité politique controversée en raison de ses connexions avec Epstein, est au cœur de l’affaire et a été déterminante dans la décision du chef de cabinet de se retirer. La révélation ravive les interrogations sur le jugement porté lors des arbitrages politiques au plus haut niveau.

Enjeux et suites politiques

Cette démission met en lumière des questions de responsabilité au sein de l’exécutif et pourrait alimenter les débats sur les procédures de sélection pour des postes diplomatiques sensibles. Pour le Premier ministre, l’incident pose un défi en termes d’image et de contrôle politique : comment reconstruire la confiance après qu’un proche collaborateur ait présenté une option désormais jugée inappropriée ?

Si le gouvernement n’a pas encore rendu publique une réaction détaillée, la prise de responsabilité de McSweeney, relayée par la BBC, fixe le cadre du dossier. Les prochains jours seront sans doute consacrés à des explications supplémentaires et à l’examen des décisions qui ont conduit à cette proposition de nomination.