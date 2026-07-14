Roumanie: David Kiki rebondit au FC Voluntari

En quête de relance après une saison perturbée par les blessures, David Kiki s’est engagé avec le FC Voluntari. Le défenseur international béninois reste en SuperLiga roumaine, un championnat où il a déjà construit un solide palmarès.

David Kiki ne quittera finalement pas la Roumanie. Libre depuis la résiliation de son contrat avec le FCSB, le latéral gauche béninois s’est officiellement engagé avec le FC Voluntari, qui a confirmé son arrivée ce mardi sur ses plateformes officielles. Ce transfert offre une nouvelle opportunité au défenseur des Guépards du Bénin, dont l’exercice 2025-2026 a été fortement perturbé. Freiné par plusieurs pépins physiques et confronté à une concurrence importante, Kiki a disputé peu de rencontres avant de mettre un terme à son aventure avec le FCSB d’un commun accord.

À 31 ans, l’ancien joueur d’Akpro-Missérété entend désormais retrouver de la continuité et du temps de jeu sous les couleurs de Voluntari. Un défi qu’il abordera avec une parfaite connaissance du football roumain, où il évolue depuis plusieurs saisons. Le natif d’Akpro-Missérété possède déjà un palmarès enviable dans le championnat roumain. Il a remporté le titre national une première fois avec Farul Constanța lors de la saison 2022-2023, avant de récidiver avec le FCSB en 2024-2025.



