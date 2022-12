Ronaldo zappe Messi: « c’est lui le meilleur joueur » de la Coupe du monde 2022

La légende brésilienne, Ronaldo Nazario, a dressé des louanges à Kylian Mbappé, auteur d’une grande Coupe du monde 2022. La star auriverde estime que le crack bondynois aurait pu être élu meilleur joueur du tournoi, décerné à Lionel Messi.

Ils ont été sans doute les chefs d’orchestre de cette rencontre entre l’Argentine et la France, disputée ce dimanche. Un choc des titans comptant pour la finale de la Coupe du monde 2022. Si la victoire est allée à l’Albicéleste qui a décroché le Graal au terme de la séance des tirs au but (3-3, 4-2 tab), Lionel Messi et Kylian Mbappé ont rendu la rencontre encore plus spectaculaire. Les deux stars ont marqué à eux deux, 5 des 6 buts de la partie.

L’attaquant français a signé un triplé tandis que son coéquipier au PSG s’est offert un doublé. Des réalisations qui portent à 8 celle du Bondynois contre 7 pour le quintuple Ballon d’Or. Les deux attaquants ont d’ailleurs fini, respectivement meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition.

Dans une interview à Apostagolos et relayée par Eurosport, Ronaldo Nazario a commenté la performance des deux joueurs au cours de ces trois semaines de compétition au Qatar. Et la légende brésilienne s’est dit bluffer par la prestation XXL de Kylian Mbappé. Pour l’ancienne gloire brésilienne, le titre de joueur du tournoi, remis au capitaine de la Seleçao, aurait pu revenir au crack bondynois.

« Le joueur qui m’a le plus impressionné est Kylian Mbappé« , a déclaré « R9 », conquis par la star parisienne, qui sort d’une deuxième finale consécutive d’une Coupe du monde, à seulement 24 ans. « Il a fait une excellente Coupe du monde, du premier match jusqu’à la finale (…) », décrypte le double Ballon d’or (1997 et 2002).

« Même quand il n’a pas marqué, que ce soit contre l’Angleterre en quart de finale ou contre le Maroc en demi-finale, il a toujours été performant en délivrant des passes décisives. Et en finale, il a été extraordinaire en marquant quatre buts car je compte aussi son tir au but. Techniquement, il est au-dessus du lot, il est presque inarrêtable et il aurait pu être nommé meilleur joueur de la Coupe du monde car il le mérite amplement« , a-t-il conclu.

Des propos qui feront certainement plaisir au buteur du PSG, qui a déjà repris le chemin du foot avec son club. L’international français est même annoncé pour débuter le match face à Strasbourg, ce mercredi en 16è journée de Ligue 1.