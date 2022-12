Ronaldo: les douloureuses confidences de sa compagne Georgina Rodriguez sur son fils mort-né

Muette depuis la mort de son fils, décédé en couche, Georgina Rodriguez a finalement rompu le silence sur cette douloureuse épreuve. Et la compagne de Cristiano Ronaldo a fait de déchirantes confidences.

Les jours passent mais la douleur persiste. Huit mois après le décès de son fils, frère jumeau d’Esmeralda, mort en couches, Georgina Rodriguez traîne toujours les cicatrices de cette douloureuse perte. Si elle s’était murée dans un lourd silence sur cette situation, la compagne de Cristiano Ronaldo a finalement délié la langue. Dans les colonnes du magazine ELLE Espagne, dont elle va faire la couverture en janvier 2023, le mannequin s’est confiée sur cette dure épreuve.

« Cette année a été la plus difficile de ma vie, a confié Georgina Rodriguez, dans un extrait dévoilé par le magazine, mardi 20 décembre 2022. Le moment le plus heureux est devenu le plus triste et ne nous quittera jamais« . Une période noire pour la jeune femme qui a réussi à la surmonter grâce aux soutiens de ses proches qui lui ont été un grand secours.

« Je sais ce que c’est que d’être seule ou triste. Je sais ce que c’est de gagner et je sais ce que c’est de perdre. Perdre quelqu’un aussi« , a ajouté le top model pour qui, ses « enfants sont ce [qu’elle a] de plus important« . Depuis cet événement malheureux, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo se concentrent sur leurs filles Alana Martina et Bella Esmeralda, mais aussi les aînés du Portugais, Junior, et les jumeaux Eva et Matteo.