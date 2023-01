Ronaldo: « Ce contrat est unique parce que je suis un joueur unique »

Cristiano Ronaldo était ce mardi en conférence de presse après sa présentation officielle en tant que nouveau joueur d’Al Nassr. Et la star portugaise en a profité pour régler ses comptes avec ses détracteurs.

Ses gestes d’humeur et sa sortie explosive contre Manchester United qui a précipité la séparation de l’attaquant portugais et les Red Devils visaient-ils ce but? En tout cas, Cristiano Ronaldo a choisi de passer (peut-être) le reste de sa carrière en Arabie Saoudite. Le joueur de 37 ans a signé un contrat mirobolant avec le club d’Al Nassr. On parle d’un bail de deux ans avec un salaire de 200 millions d’euros par an, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé.

De quoi lui valoir des critiques de la part des internautes qui lui reprochent d’avoir choisi une destination exotique, dans une autre confédération et donc exclu de la Ligue des champion. En conférence de presse ce mardi lors de sa présentation en tant que nouveau joueur d’Al Nassr, la superstar portugaise a tenu à faire un rappel.

« Je suis un joueur unique. J’ai battu tous les records en Europe et je veux en battre ici aussi. Ce contrat est unique parce que je suis un joueur unique, donc c’est normal », a-t-il déclaré, avant de dévoiler les raisons de cette destination un peu surprenante.

« C’est une grande opportunité, pas seulement dans le football, de changer la mentalité des nouvelles générations. De nombreux clubs d’Australie, des États-Unis, du Portugal ont essayé de me signer. Mon travail en Europe est terminé, je suis fier d’un nouveau défi (…) « C’est un défi, pas seulement pour le football, de signer pour Al Nassr. C’est ma décision, ma famille m’a soutenu, surtout mes enfants, nous sommes fiers. Les gens en Arabie Saoudite m’aiment. L’accueil a été spectaculaire. »