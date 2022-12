Ronaldinho tranche déjà le débat : « Je pense qu’il va remporter le Ballon d’Or 2023 »

Apparemment dans le secret des dieux, Ronaldinho connait déjà le vainqueur du prochain Ballon d’Or. Et la star auriverde a désigné l’attaquant du PSG, Lionel Messi.

Lionel Messi a enfin bouclé la boucle. La Pulga a finalement remporté le trophée qui faisait défaut dans sa carrière professionnelle. Le capitaine de la sélection argentine et ses coéquipiers ont gagné dimanche, la Coupe du monde 2022. L’Albicéleste a décroché le Graal face à la France en finale. Le quintuple Ballon d’Or a signé un doublé pour la victoire des siens, acquise lors de la séance des tirs au but. Un grand exploit de la star parisienne qui a été couronné meilleur joueur de la compétition.

De quoi lui valoir les éloges d’un certain Ronaldinho. Ancien coéquipier de Messi au Barça, l’ancienne gloire brésilienne a félicité le lutin argentin pour son sacre, son second trophée en sélection après la Copa America. Et la star auriverde estime que le natif de Rosario devrait remporter le Ballon d’Or 2023 : « Parce qu’il a réussi à marquer deux buts en finale et à remporter sa première Coupe du monde, je pense que Messi remportera le Ballon d’Or 2023. Cela vous fera entrer un peu plus dans l’histoire », a-t-il déclaré à SDA.

Alors que Lionel Messi marquait un doublé, son coéquipier du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a réussi lui un triplé sensationnel. Ronaldinho n’a pas manqué d’évoquer la rivalité entre les deux coéquipiers : « Oui, les deux sont des joueurs exceptionnels. En plus de répondre à des attentes élevées, ils ont prouvé une fois de plus qu’ils sont des joueurs exceptionnels. Ils ont enrichi cette finale de leur talent exceptionnel », a-t-il expliqué.