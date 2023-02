Ronaldinho en passe de sortir de sa retraite pour reprendre du service

Selon les informations de plusieurs médias espagnols comme la Cuarto, la légende brésilienne Ronaldinho pourrait sortir de sa retraite pour rejoindre un club dans la Kings League, compétition de football à 7 organisée par Gerard Piqué et le célèbre streamer Ibai Llanos.

Produite par Gérard Piqué et le streamer ibérique Ibai Llanos, la Kings League est une compétition de football à 7 qui rassemble 12 équipes composées de joueurs amateurs et professionnels, et base son succès sur ses règles de jeu taillées pour le spectacle. Le tournoi est un tel succès qu’il est même plus suivi en Espagne que la Liga. Et pour tenter de donner encore plus de visibilité à leur création, Piqué et son associé tentent de réaliser un gros coup.

En effet, selon plusieurs médias espagnols comme la Cuatro, la légende brésilienne et ancienne gloire du FC Barcelone Ronaldinho pourrait sortir de sa retraite et se joindre à la compétition. Il viendrait renforcer le Porcinos FC, l’équipe dirigée par Ibai Llanos. Du haut de ses 42 ans, la légende brésilienne pourrait donc retrouver les terrains, certes dans une discipline différente du football classique. Ce serait tout même une joie pour ses fans de revoir le Gaucho touché un ballon et exécuter ses dribbles légendaires dont il a le secret.

Pour rappel, des sommités du football hispanophone, comme Iker Casillas ou Joan Capdevila, champions du monde 2010, l’attaquant mexicain Chicharito ou l’historique buteur de l’Espanyol Barcelone Raúl Tamudo, participent déjà à cette Kings League.