Romuald Wadagni, du technocrate au prétendant au pouvoir: une mue qui se réalise ce samedi

Longtemps identifié à la rigueur budgétaire et à la discrétion des cabinets ministériels, Romuald Wadagni s’avance désormais à visage découvert sur la scène politique. Ce samedi 21 mars, le candidat désigné par la mouvance présidentielle décline les grandes lignes de son projet de société, un exercice attendu qui marque un tournant décisif dans sa trajectoire publique.

Pendant près de huit ans, Romuald Wadagni a incarné la continuité économique de l’État. Ministre de l’Économie et des Finances durant les deux mandats de Patrice Talon, il a été l’un des piliers de l’architecture financière du régime. Rigueur macroéconomique, réformes structurelles, crédibilité retrouvée auprès des bailleurs internationaux : son bilan est indissociable de la stabilité budgétaire revendiquée par le pouvoir sortant. Mais l’homme des chiffres sait que la présidentielle ne se gagne pas sur des tableaux Excel.

La présentation du projet de société intervient donc comme une étape de mue. Il ne s’agit plus seulement de démontrer une compétence technique, largement acquise, mais de proposer une vision politique capable de fédérer au-delà du socle de la mouvance. Wadagni est attendu sur des terrains où le langage technocratique montre vite ses limites : le social, l’emploi, la jeunesse, la gouvernance et la projection symbolique du pouvoir.

En acceptant l’investiture de la majorité présidentielle, le candidat assume un héritage lourd. Il est perçu à la fois comme le continuateur naturel d’un système et comme celui qui devra lui imprimer un style propre. Toute la difficulté de l’exercice réside là : rassurer les partisans de la continuité sans donner l’image d’un simple prolongement mécanique du talonisme. Le projet de société, plus que tout autre discours, devra clarifier cette ligne de crête.

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