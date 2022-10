Roma: « Les requins échoués vont arriver » en Ligue Europa, Mourinho tacle le Barça

En conférence de presse ce jeudi, après le nul de la Roma contre le Real Betis (1-1) en Ligue Europa, l’entraîneur des romains José Mourinho à glisser un tacle à peine voilé au FC Barcelone.

Après un recrutement estival XXL, avec les arrivées de Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé ou encore Franck Kessié, le FC Barcelone faisait logiquement partie des favoris pour remporter l’édition en cours de la Ligue des champions. Mais après quatre journées, les Catalans n’ont plus leur destin en main, et sont tout proche d’être éliminés et reversés en Ligue Europa. Une situation qui est déplorée en Espagne et par la plupart des observateurs et acteurs du foot, mais qui amuse certains.

En effet, après le nul de la Roma contre le Bétis (1-1) en Ligue Europa ce jeudi, l’entraîneur giallorosso José Mourinho, ancien coach du Real Madrid, n’a pas hésité à tacler ironiquement l’équipe dirigée par Xavi. « Ce sont des adversaires qui ne devraient pas venir en Ligue Europa, c’est la réalité… Ce sont les perdants de la Ligue des Champions. Les requins échoués vont arriver, et de gros clubs vont arriver. Ça va être amusant« , a réagi le Special One en conférence de presse dans des propos rapportés par Maxifoot.

Pour rappel, le FC Barcelone est actuellement troisième du groupe C avec quatre points, juste derrière l’Inter Milan qui compte sept points. Si les Italiens remportent leur match de la cinquième journée de C1 contre le Viktoria Plzen, dans deux semaines, les Catalans seront officiellement reversés en Ligue Europa. Ce serait la deuxième année de suite que les Blaugranas échoueront à sortir de la phase de poule de la Ligue des champions. Terrible.