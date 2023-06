Roma: José Mourinho visé par une procédure disciplinaire de l’UEFA

L’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de l’entraîneur de la Roma José Mourinho. Ce dernier est accusé d’avoir eu un “langage insultant” envers l’arbitre de la finale de la Ligue Europa, perdue par les Romains face au Séville FC.

Mercredi dernier, la Roma perdait la finale de la Ligue Europa. Les Romains ont été battus en finale, aux tirs au but (1-1, 4-1) par le FC Séville. Particulièrement agité durant le match, l’entraîneur du club de la Louve José Mourinho a eu des mots durs envers l’arbitre après la rencontre.

“L’arbitre semblait espagnol, des jaunes de partout. Lamela devait être expulsé (…) Vu que Monsieur Taylor est un grand arbitre, j’espère qu’il n’arbitrera qu’en C1 et plus en C3, comme ça il fera des m… comme ce soir uniquement en C1», a-t-il déclaré en conférence de presse. Plus tard, le Special One s’est attaqué à l’arbitre sur le parking. La Gazzetta dello Sport rapporte qu’il lui aurait lâché : «tu es une p… de honte, tu es une p… de honte !». Puis il lui aurait dit : «va te faire f… ».

Des propos qui vont coûter cher au Portugais. En effet, ce vendredi, l’UEFA a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre le Spécial One. L’instance européenne accuse le technicien portugais de «langage insultant» contre un officiel de match. Selon le règlement de l’UEFA et son article 15, José Mourinho risque une « suspension pour deux matchs de compétition« , assortie d’une amende ou d’un « travail d’intérêt général au service du football« .

