Roma: expulsé, Mourinho envisage une action en justice contre un arbitre

Expulsé lors de la défaite de la Roma contre Cremonese (1-2) ce mardi soir, José Mourinho envisage une action en justice contre l’arbitre de touche. L’entraîneur portugais dénonce des propos inacceptables.

Mauvaise opération pour la Roma ce mardi soir. En déplacement sur la pelouse de Cremonese, à l’occasion de la 24è journée de Serie A, le club de la Louve s’est incliné sur le score de 1-2 et quitte par la même occasion le top 4 du championnat italien. Une rencontre qui a également été marquée par l’expulsion de José Mourinho (pour la troisième fois de la saison) au tout début de la seconde période pour s’être accroché avec le quatrième arbitre, Marco Serra.

A la fin de ce duel, l’ancien entraîneur du Real Madrid et de Chelsea a accusé Marco Serra d’avoir tenu des propos inacceptables à son encontre et envisage la possibilité d’engager une action juridique.

« Ceux qui me connaissent depuis de nombreuses années savent que je suis émotif, mais pas fou. Avoir une telle réaction signifie qu’il s’est passé quelque chose de grave. Maintenant, je veux comprendre si je peux faire quelque chose d’un point de vue juridique. Le quatrième homme (Serra, ndlr) a dit à Piccinini (Marco Piccinini, l’arbitre principal) de m’expulser mais il n’a pas honnêtement dit ce qu’il m’a dit, ni comment il me l’a dit. J’aimerais savoir s’il y a un audio, mais ils m’ont dit que ce que disent les arbitres n’est pas enregistré. Je ne veux pas entrer dans la discussion sur le fait qu’il est de Turin, et qu’au prochain match – que je manquerai – nous jouerons contre la Juventus« , a lâché Mourinho face à la presse et relayé par RMC Sport.

Le technicien portugais visiblement hors de lui, a poursuivi: « Il m’a parlé d’une manière injustifiable. A la fin du match, Piccinini m’a vu entrer dans le vestiaire de Serra et m’a dit: ‘Je veux que tu sois honnête et que tu me dises ce qui s’est passé’, mais il a des problèmes de mémoire et ne se souvient pas. Ses paroles? Je préfère ne pas les dire. S’il avait dit à l’arbitre ce qu’il m’avait dit, c’est lui qui se faisait expulser: mais c’est un menteur. Si à la prochaine journée, il est ‘sur le terrain’ et je ne le suis pas, je ne pourrai pas comprendre cette chose. M. Serra est peut-être un arbitre d’une dimension incroyable sur le terrain, il est le prochain Collina ou Rosetti, mais en tant que personne je le respecte autant qu’il me respecte.«

Une affaire dont pourrait également se saisir la Ligue italienne pour faire la lumière sur l’incident. En attendant, José Mourinho risque une nouvelle fois plusieurs matchs de suspension pour son carton rouge.