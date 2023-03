Roi 12 12 en couple avec Eudoxie Yao ? Cette déclaration qui lance la polémique

La célèbre chanteuse ivoirienne Eudoxie Yao serait t-elle en couple avec le Roi 12 12 ? C’est ce que semble révéler un message de l’homme d’affaire malien publié sur ses réseaux sociaux.

L’intérêt que le roi 12 12 a pour Eudoxie Yao suscite des questionnements sur les réseaux sociaux. Tout est parti de la publication d’une photo de l’ivoirienne et du roi 12 12 avec en légende un message très évocateur sur leur proximité. « Qui sait patienter, arrive à ce qu’il désire .Bonjour et bon début de week-end à vous tous avec Eudoxie Yao c’est l’Afrique qui gagne », a écrit l’homme d’affaire malien. Pour les internautes, les deux célébrités pourraient bien être en couple.

Pas plus tard que jeudi dernier, Eudoxie Yao s’est souvenu de l’anniversaire du Roi 12 12 en lui adressant un message sur sa page Facebook. « Joyeux anniversaire à toi mon papa le ROI 1212 un an de plus c’est une grâce de DIEU. Je te souhaite le meilleur du monde mais surtout une longue vie pleine de santé. Profite au max », avait-elle écrit en légende de leur photo.

Et pourtant, lors de son passage en Côte d’Ivoire, Eudoxie Yao ne s’est pas affichée avec le Roi 12 12. On se demande alors à quel moment les deux célébrités ont développé cette proximité.