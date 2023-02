Rodrygo: « tout était convenu avec Barcelone »

Dans une interview accordée à Goal cette semaine, le jeune prodige du Real Madrid Rodrygo Goes a révélé que tout était réglé pour qu’il rejoigne le FC Barcelone en 2019. Il a finalement opté pour le club de la capitale espagnole.

Rodrygo aurait pu avoir un dessin totalement différent. Alors qu’il fait aujourd’hui l’unanimité au Real Madrid, l’international Brésilien aurait pu rejoindre le FC Barcelone en 2019. En effet, dans un entretien accordé au média Goal cette semaine, le quart de finaliste de la dernière Coupe du monde avec le Brésil, a confié qu’il avait déjà un accord pour signer avec les Catalans, avant que l’offre des Merengue ne surviennent de façon impromptue.

«Quand mon père m’a annoncé la nouvelle… Je raconte toujours cette histoire. J’avais deux maillots : l’un du Barça et l’autre du Real Madrid et je devais choisir. C’était très facile pour moi de choisir. Mais tout était convenu avec Barcelone et c’était une surprise pour moi, je ne m’attendais pas à ce que le Real Madrid vienne. C’était une peur mais ensuite l’un des moments les plus heureux de ma vie», a confié l’international auriverde.

Trois ans ont passé depuis et Rodrygo, âgé de 25 ans, peut déjà se vanter d’avoir à son actif un très beau palmarès. Il a notamment remporté la Ligue des Champions la saison dernière, en étant l’un des acteurs majeurs de la campagne surréaliste du Real Madrid. Son incroyable doublé contre Manchester City, en demi- finale, pour offrir les prolongations aux siens, est encore dans toutes les mémoires. Rodrygo n’a donc aucune raison de regretter son choix.