Rodri en ascension, Manchester City retrouve l’équilibre

Indispensable au milieu de terrain de Manchester City, Rodri a confirmé qu’il reste l’un des cadres les plus sûrs du club. À 29 ans, le Madrilène combine maîtrise et constance, des qualités qui reviennent au premier plan depuis sa convalescence et qui sont essentielles si City veut retrouver la première place en Angleterre et briller à nouveau en Europe.

Indispensable au milieu de terrain de Manchester City, Rodri a confirmé qu’il reste l’un des cadres les plus sûrs du club. À 29 ans, le Madrilène combine maîtrise et constance, des qualités qui reviennent au premier plan depuis sa convalescence et qui sont essentielles si City veut retrouver la première place en Angleterre et briller à nouveau en Europe.

De retour après une longue indisponibilité, il a rapidement repris un rôle déterminant en imposant sa lecture du jeu et en gérant le tempo des rencontres. Ses interventions ont pesé dans plusieurs résultats récents, dont les succès serrés face à Liverpool (2-1), Newcastle (3-1) et Fulham (3-0), ainsi que le nul 2-2 contre Tottenham, des matches où sa présence a stabilisé l’équipe.

Déjà héros de la finale de la Champions League 2023 en inscrivant le but décisif qui a offert à Manchester City son premier titre continental, Rodri a été élu joueur de la saison du club la même année. Il fait aussi partie de l’épopée qui a remporté quatre titres de Premier League d’affilée, ainsi que deux FA Cups et deux Coupes de la Ligue, accumulant les trophées avec régularité.

Publicité

Rodri, chef d’orchestre

Sur le terrain, son impact ne se limite pas aux récupérations ; il organise les lignes et facilite les transitions entre défense et attaque. Son positionnement et sa lecture des déplacements adverses permettent à City d’afficher une assise défensive plus sereine, tandis que sa capacité à temporiser libère ses partenaires pour des phases offensives plus fluides.

Outre ses qualités techniques et tactiques, son retour a apporté un vrai supplément d’expérience à l’effectif. Disponible jusqu’en 2027, il représente un pilier autour duquel Pep Guardiola peut continuer de construire. Sa discipline dans l’effort et son sens du collectif en font un atout durable pour les ambitions mancuniennes.