Rockstar Games annonce officiellement la sortie d’un trailer de GTA 6 début décembre

Après des années d’attente, de spéculations et de rumeurs, Rockstar Games a enfin confirmé ce que les fans de la franchise Grand Theft Auto attendaient avec impatience : le trailer de GTA 6 sera dévoilé en décembre 2023. Cette annonce tant attendue a été faite via un post sur le Rockstar Newswire.

Le co-fondateur de Rockstar Games, Sam Houser, a partagé un message sur le site web de l’entreprise, confirmant que le trailer du « prochain Grand Theft Auto » sera disponible au début du mois de décembre. Cette date coïncide avec le 25ème anniversaire de la série emblématique, ajoutant une couche supplémentaire de nostalgie et d’anticipation à l’événement.

Les détails concernant le contenu du jeu restent mystérieux, mais l’annonce officielle a mis fin à une longue période de silence qui a alimenté toutes sortes de théories parmi les fans. Rockstar a officiellement annoncé GTA 6 l’année dernière, et depuis, les attentes sont montées en flèche, atteignant presque un niveau de ferveur religieuse.

Les « overlords » corporatifs de Rockstar semblent confiants, malgré la pression énorme pour répondre aux attentes des fans. Avec l’annonce de la sortie du trailer en décembre, Rockstar Games promet de dévoiler un aperçu de ce qui pourrait être le prochain grand succès dans l’histoire des jeux vidéo.

Les fans sont invités à rester à l’écoute pour plus de mises à jour et à marquer leurs calendriers pour le grand jour. Si l’histoire nous a appris quelque chose, c’est que Rockstar sait comment créer un buzz et livrer un produit qui défie les attentes. Le mois de décembre ne sera pas seulement le moment des fêtes de fin d’année, mais aussi celui où nous aurons un premier regard sur le futur de Grand Theft Auto.