GTA 6: Rockstar Games dévoile la première bande annonce du jeu et une date de sortie

Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce de Grand Theft Auto (GTA) 6, dans la nuit de lundi à mardi. Prévue pour être montrée dans l’après-midi de ce jour, la vidéo du jeu a été diffusée plus tôt en raison des fuites.

L’attente aura été longue. 10 ans après la sortie de GTA 5, qui s’est écoulé à plus de 180 millions d’exemplaires tous supports confondus (deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps), les fans de la franchise ont pu découvrir dans la nuit du lundi au mardi les premières images de GTA 6. L’annonce officielle du nouveau jeu vidéo très attendu de Rockstar Games a été avancée en raison d’une fuite du trailer sur les réseaux sociaux.

La vidéo dévoilée par l’éditeur américain dure une minute et trente secondes. Elle révèle des informations clés sur le jeu, notamment les deux personnages principaux, un homme et sa compagne Lucia, première femme jouable de la saga. Le jeu se déroulera dans la ville fictive de Vice City, inspirée de Miami, déjà présente dans GTA: Vice City en 2002. Ce nouvel opus, qui suscite un grand intérêt, sera disponible en 2025 sur Playstation 5.

Grand Theft Auto?

Grand Theft Auto est une série populaire et acclamée de jeux vidéo d’action-aventure en monde ouvert. La série est développée par Rockstar North et éditée par Rockstar Games. Le dernier volet principal de la série disponible à ce jour est Grand Theft Auto V (GTA V), sorti initialement en 2013 pour PlayStation 3 et Xbox 360, puis pour PlayStation 4, Xbox One et PC.

Les jeux Grand Theft Auto sont connus pour leurs mondes ouverts expansifs, leurs scénarios captivants et leur mélange de conduite, de tir et d’autres mécaniques de jeu. La série explore souvent des thèmes liés au crime, à la satire de la culture américaine et à des commentaires sociaux.