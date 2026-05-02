Gernot Rohr: « Michael Olise a préféré la France au Nigeria »

Il n’y a pas vraiment de mystère dans ce dossier, mais plutôt un choix mûrement réfléchi. L’ancien sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, est revenu sur la décision de Michael Olise de ne pas représenter les Super Eagles. Aujourd’hui joueur du Bayern Munich, l’ailier de 24 ans disposait pourtant d’un large éventail d’options sur la scène internationale. Né en Angleterre d’un père nigérian et d’une mère franco-algérienne, il était éligible pour le Nigeria, l’Algérie, la France ou encore l’Angleterre, avant de trancher en faveur des Bleus.

Dans un entretien accordé à Brila FM, Rohr assure que le choix du joueur ne date pas d’hier. « En 2019, j’ai vu Michael Olise avec mon assistant Tunde Adelakun. Nous avons essayé de l’inviter, mais il n’a pas souhaité se joindre à nous à ce moment-là », a-t-il confié. Et d’insister : « Il jouait déjà très bien. Quand nous l’avons vu, il y a six ou sept ans, il était en pleine forme et malheureusement, il a refusé de jouer pour le Nigeria. » Une décision précoce donc, qui confirme que le dossier Olise n’a jamais réellement échappé à la fédération nigériane, mais relevait avant tout d’un choix de carrière clair et assumé du joueur.





