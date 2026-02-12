Roberto Carlos: « Pelé reste le seul à avoir marqué 1 000 buts »

Tout en saluant la longévité exceptionnelle de Cristiano Ronaldo, la légende brésilienne Roberto Carlos estime que Cristiano Ronaldo ne serait pas le premier à atteindre la barre mythique des mille réalisations.

Roberto Carlos a tenu à remettre les pendules à l’heure concernant la course aux 1 000 buts. Selon l’ancienne gloire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo ne serait pas le premier joueur de l’histoire à atteindre cette barre symbolique, un statut qu’il attribue toujours à Pelé.

Dans un entretien accordé au quotidien portugais O Jogo, le champion du monde 2002 a salué la longévité et l’ambition de son compatriote lusophone, tout en rappelant que le « Roi » demeure, à ses yeux, l’unique footballeur à avoir franchi le cap des mille réalisations en carrière.

« Pour ceux qui aiment Cristiano et le football, c’est magnifique de le voir continuer à écrire l’histoire et battre des records », a-t-il confié, dans des propos relayés par World Soccer Talk. « Le seul joueur à avoir marqué 1 000 buts, c’est Pelé. Mais Cristiano peut rejoindre ce cercle très fermé. »