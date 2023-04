Rihanna: son ex Chris Brown accusé d’agression dans une boite de nuit à Londres

Le célèbre rappeur américain Chris Brown est une fois de plus au centre d’une affaire d’agression. Un producteur de musique l’accuse de l’avoir attaqué avec une bouteille cassée, lors d’une soirée à Londres dans une boite de nuit.

Selon les informations relayées par la presse britannique, l’incident se serait produit au club The Tape de Mayfair, où Chris Brown se produisait dans le cadre de sa tournée au Royaume-Uni. Le producteur de musique, qui préfère garder l’anonymat, affirme que Chris Brown l’a frappé à la tête à plusieurs reprises et lui a donné des coups de poing et de pied alors qu’il était allongé sur le sol. « Mon genou s’est également effondré« , a-t-il ajouté. La présumée victime a été transportée à l’hôpital après l’attaque.

Le journal Sun a rapporté que Chris Brown a proposé de se rendre dans un poste de police de Londres pour un interrogatoire, mais des sources ont affirmé qu’il n’avait finalement pas rencontré d’officiers et qu’il était rentré aux États-Unis. La police londonienne a confirmé avoir reçu la plainte de la victime présumée et a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Ce n’est pas la première fois que Chris Brown se retrouve dans une situation délicate. En 2009, il avait été arrêté pour avoir agressé sa petite amie de l’époque, la chanteuse Rihanna. Depuis, le chanteur a eu des démêlés avec la justice à plusieurs reprises, notamment pour des accusations de violence et d’agression.