Rihanna et A$AP Rocky reçus par Brigitte Macron à l’Élysée

La chanteuse Rihanna et son compagnon, le rappeur A$ap Rocky, étaient les grands invités de Brigitte Macron ce mercredi 24 janvier au Palais de l’Elysée, dans le cadre d’un événement pièces jaunes.

En pleine Fashion Week, Rihanna et A$AP Rocky ont fait un stop à l’Élysée, ce mercredi 24 janvier, où ils ont partagé un moment avec Brigitte Macron et Kendji Girac. Objet de la rencontre : l’opération Pièces Jaunes qui donnera lieu ce vendredi à un concert exceptionnel à Bercy.

Très à l’aise avec les caméras, l’interprète de Needed Me et le rappeur américain se sont volontiers prêtées aux demandes des photographes en posant avec la Première dame. Des retrouvailles pour Rihanna et l’épouse du Président qui avaient déjà échangé en 2017, quand la chanteuse barbadienne s’était entretenue avec Emmanuel Macron au sujet du financement de son fonds humanitaire pour l’éducation.

Au cours de la soirée, Robyn Fenty de son vrai nom a également été photographiée avec le chanteur Kendji Girac. Les clichés de leur rencontre ont été partagés en story sur les comptes Instagram de ce dernier et de son manager, Alban Travia.