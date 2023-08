Rihanna: accusé d’avoir manqué du respect à son conjoint, Fally Ipupa brise enfin le silence

Suite à la récente sortie médiatique au cours de laquelle Asap Rocky l’accuse de lui avoir manqué du respect, le célèbre chanteur congolais Fally Ipupa a finalement rompu le silence pour rétablir la vérité.

Dans une déclaration relayée par de nombreux médias congolais, A$AP Rocky a révélé qu’il avait refusé de faciliter une mise en contact entre Fally Ipupa et Rihanna. Le rappeur a expliqué qu’il n’était pas le manager de sa femme et a exprimé son mécontentement envers Fally Ipupa pour avoir utilisé un ton familier et irrévérencieux en l’appelant « My bro » plutôt que « monsieur ». Selon A$AP Rocky, Fally Ipupa devrait montrer du respect s’il souhaite obtenir de la visibilité grâce à une collaboration avec des personnalités influentes.

Relayée par plusieurs médias congolais, cette séquence de la sortie du père des enfants de Rihanna a suscité un débat passionné dans le rang des internautes. Alors que l’affaire continue de faire boule de neige, Dicap la merveille a choisi de briser le silence en répondant avec subtilité sur le réseau social chinois, TikTok.

Dans un commentaire publié sous une vidéo abordant la controverse, El Professor a confirmé qu’il n’avait jamais contacté A$AP Rocky pour une collaboration avec Rihanna. Avec une pointe d’ironie, Fally Ipupa a répondu : « Ah bon ? C’est le petit Fally (qui l’a contacté) alors. Ce n’est pas le Fally Ipupa ». Cette réponse habile semble mettre fin à la polémique et clarifier les malentendus.

Cette mise au point de Fally Ipupa laisse croire que son rêve de collaboration avec la superstar Rihanna pourrait encore se concrétiser dans un futur proche.

