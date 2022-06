« Rien ne justifie une telle violence! », la légende brésilienne Pelé à Vladimir Poutine

Le Brésilien Pelé, légende vivante du football, a demandé mercredi au président russe Vladimir Poutine de mettre fin à l’invasion de l’Ukraine dans une lettre publiée sur Instagram.

Dans un message publié sur Instagram juste avant le match de qualification pour le Mondial 2022 entre l’Ukraine et l’Écosse, la légende du football Pelé s’est adressée au président russe Vladimir Poutine et a condamné un conflit en Ukraine qu’il qualifie de « pervers » et d’« injustifiable ». «Je veux utiliser le match d’aujourd’hui comme une opportunité pour faire une requête: arrêtez l’invasion. Il n’y a absolument rien qui justifie une telle violence», a écrit le «Roi» Pelé dans cette lettre adressée à M. Poutine.

« Le pouvoir d’arrêter ce conflit est entre vos mains »

« Aujourd’hui, les Ukrainiens tentent d’oublier, au moins durant 90 minutes, la tragédie qui touche encore leur pays. Tenter de se qualifier pour une Coupe du monde est déjà une tâche ardue. C’est presque impossible avec autant de vies en jeu », a commenté le Brésilien, légende de la Seleção, qui suit une chimiothérapie pour une tumeur du côlon détectée en septembre. « J’ai vécu huit décennies, lors desquelles j’ai vu des guerres et des discours de haine de dirigeants au nom de la sécurité de leur peuple. Nous ne pouvons plus revenir à cette époque, il faut évoluer », a insisté Pelé, 81 ans, pour qui le conflit en Ukraine est « pervers » et « injustifiable ».

Le triple champion du monde a rappelé qu’il avait rencontré Poutine en 2017, un an avant le Mondial disputé en Russie. « Nous avions échangé de grands sourires, nous nous étions serré longuement la main. Le pouvoir d’arrêter ce conflit est entre vos mains. Les mêmes mains que j’ai serrées en 2017 », a-t-il conclu. Plus tôt mercredi, Pelé a publié une photo de lui souriant, assis sur un fauteuil roulant, brandissant un trophée aux côtés de membres de sa famille. « Comme toujours, je célèbre les petites victoires », a-t-il écrit en légende. Sur Instagram, il publie souvent d’anciennes photos de ses moments de gloire, mais peu d’images récentes. La dernière remontait au 22 avril.