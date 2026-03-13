Benin Web TV
LIVE

Rick Ross imagine une collaboration de rêve avec Bob Marley, Fela Kuti et Burna Boy

Lors d’une récente interview, le rappeur américain Rick Ross a dévoilé le casting de sa collaboration idéale, un projet imaginaire réunissant des icônes de la musique mondiale comme Bob Marley, Fela Kuti et Burna Boy, avec un clin d’œil appuyé à la chanteuse Sade Adu. 🎵

Le rappeur américain Rick Ross a évoqué sa collaboration idéale lors d’un récent entretien, citant plusieurs figures majeures de la musique mondiale. Le patron du label Maybach Music Group a expliqué que son projet rêvé réunirait la légende jamaïcaine du reggae Bob Marley, le pionnier de l’afrobeat Fela Kuti et la star nigériane Burna Boy.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Célébrité
330vues
Rick Ross imagine une collaboration de rêve avec Bob Marley, Fela Kuti et Burna Boy
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News

Lors d’une récente interview, le rappeur américain Rick Ross a dévoilé le casting de sa collaboration idéale, un projet imaginaire réunissant des icônes de la musique mondiale comme Bob Marley, Fela Kuti et Burna Boy, avec un clin d’œil appuyé à la chanteuse Sade Adu. 🎵

Le rappeur américain Rick Ross a évoqué sa collaboration idéale lors d’un récent entretien, citant plusieurs figures majeures de la musique mondiale. Le patron du label Maybach Music Group a expliqué que son projet rêvé réunirait la légende jamaïcaine du reggae Bob Marley, le pionnier de l’afrobeat Fela Kuti et la star nigériane Burna Boy.

Interrogé lors d’une interview en direct, l’artiste américain a assuré qu’un tel rassemblement musical serait tout simplement historique. « Si je devais rêver d’une collaboration aujourd’hui, ce serait avec Rick Ross, Bob Marley, Fela Kuti et Burna Boy. Imaginez un tel disque. Pour moi, ce serait quelque chose d’inédit. Ce serait le sommet », a-t-il confié.

Le rappeur a également admis qu’il aimerait ajouter à ce projet la chanteuse nigériano-britannique Sade Adu, figure emblématique de la soul et du jazz. « Je suis le patron, mais je ne sais pas si je pourrais convaincre Sade de collaborer avec moi. Je l’ajouterai à ma liste de souhaits. J’adore Sade. Respect à la reine », a-t-il ajouté.

Publicité

Articles liés

Nikita Bellucci se confie sur son époux Ludo, cameraman et compagnon de tournageNikita Bellucci se confie sur son époux Ludo, cameraman et compagnon de tournageOlivier Minne n’a jamais ressenti le besoin de faire son coming outOlivier Minne n’a jamais ressenti le besoin de faire son coming outTibo InShape dit s’il est prêt à risquer sa vie pour la FranceTibo InShape dit s’il est prêt à risquer sa vie pour la FrancePascal Légitimus se dit sans rancune malgré des sévices subisPascal Légitimus se dit sans rancune malgré des sévices subis
Merci pour votre lecture — publicité