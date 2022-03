Richard Ouorou: « l’opposition à Talon n’apporte aucune plus-value dans le débat et la lutte politique »

Le politologue Richard Boni Ouorou, ne croit pas à la capacité de l’opposition en place face au pouvoir du régime du président Patrice Talon. Dans les grands débats touchant la vie des béninois et dans les luttes politiques sérieuses, cette opposition-là reste absente et n’apporte pas de plus-value.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.