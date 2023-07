Révision de la constitution ivoirienne: le député Assalé Tiémoko donne sa position

- Publicité-

Le projet de loi portant révision de la constitution ivoirienne a été adopté par les députés de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023. Assalé Tiémoko, député de Tiassalé, est sorti du silence afin d’exprimer sa position.

En effet, les députés de l’Assemblée nationale se sont réunis en séance plénière le jeudi 20 juillet 2023, pour adopter le projet de loi de révision de la Constitution, une révision qui porte essentiellement sur la modification des articles 90, 94, 94, 107. Aussi, le projet de loi a été approuvé par 144 voix « Pour », 65 voix « Contre » et zéro voix « Non ».

Selon Assalé Tiémoko, le ministre de la Justice n’a pas réussi à le convaincre quant à la faculté désormais offerte au président de la république et aux députés de proposer des amendements en séance plénière. Pour lui, il s’agit d’une intrusion de l’exécutif dans une prérogative réservée aux députés.

- Publicité-

« Le président de la république disposant de la majorité absolue au parlement, l’exécutif peut désormais, à travers un membre du gouvernement qui participera aux séances plénières (alors que les séances plénières n’étaient pas ouvertes aux membres du gouvernement), neutraliser toutes les initiatives en terme d’amendement, des députés. Il y a là, comme un affaiblissement du parlement, dans le contexte ivoirien qu’on ne peut pas comparer à ceux de la France ou du Sénégal. Si l’exécutif veut faire des amendements en plénière, disposant du groupe majoritaire, il peut simplement passer par son groupe parlementaire, sans qu’il soit nécessaire d’envoyer un ministère intervenir en pleine plénière ». a indiqué le député ivoirien.

Ensuite, il déclare que le projet de loi portant révision, introduit par le président de la république, a été examiné et adopté en un temps record (moins d’une semaine). « Depuis le 4 avril 2022, j’ai introduit plusieurs propositions de loi dont une proposition de loi portant justement révision de la constitution. Voilà cependant bientôt deux ans qu’un silence lourd a enveloppé ces propositions de loi dont je n’ai aucune nouvelle malgré les relances. On ne peut pas neutraliser la proposition de loi d’un député portant révision de la constitution et demander au même député de voter positivement un projet de loi portant révision de la même constitution déposé plus d’un an après celle du député en question. Un tel vote n’aurait eu aucune cohérence et je ne peux pas agir en incohérence contre le mandat que les populations Ivoiriennes m’ont confié« . Se désole-t-il.

Pour finir, il réalise avec tristesse que la politique pratiquée par les partis politiques en Côte d’Ivoire n’a aucune cohérence et, d’une certaine manière, ne vise pas principalement à protéger les intérêts des populations. « Sous nos yeux, les trois grands partis politiques du pays ont engagé une véritable « guerre » contre leurs cadres et militants qui, pour des raisons qui leur sont propres, ont décidé de se présenter en « candidats indépendants » contre les « candidats officiels » de leur parti. Ici et là, des menaces sont brandies contre ces récalcitrants traités « d’indisciplinés » qu’il faut punir par tous les moyens. Je voudrais appeler les dirigeants de ces partis à faire preuve de courage et de cohérence dans le traitement de cette question. A-t-il déclaré.