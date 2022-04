Revalorisation des salaires: une rencontre décisive entre Patrice Talon et les travailleurs le 26 Avril prochain

La question de la revalorisation des salaires des travailleurs sera au cœur d’une rencontre entre le chef de l’Etat, le président Patrice Talon et les représentants des travailleurs. Cette rencontre annoncée pour le 26 Avril prochain permettra au gouvernement de présenter le niveau d’évolution du projet de revalorisation des salaires et recueillir l’avis des responsables syndicaux .

Une rencontre entre le chef de l’Etat et les représentants des travailleurs est annoncée pour le 26 Avril prochain. C’est du moins ce qui ressort d’une invitation adressée par le ministre d’Etat chargé de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané aux partenaires sociaux.

Il s’agit en réalité de la première session ordinaire de la Commission nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations collectives, de l’année 2022 à laquelle prendra part en personne le chef du gouvernement, le président Patrice Talon.

« Monsieur le Secrétaire Général, j’ai l’honneur de vous inviter, accompagné d’un membre de votre organisation, à prendre part aux travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations collectives, de l’année 2022« , peut-on lire dans la lettre d’invitation

Au cours de cette séance de négociation, le gouvernement avec à sa tête le président Patrice Talon et les responsables des organisations et confédérations syndicales vont discuter de la revalorisation salariale mais également du Smig, entendez Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti.

Les discussions se dérouleront à la présidence de la République et aboutiront sans doute à une avancée significative du projet de revalorisation des salaires des travailleurs et du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti.

C’est au cours du conseil des ministres du Mercredi 15 Décembre 2021 que le gouvernement du président Patrice Talon a annoncé la revalorisation des salaires des travailleurs. Selon le compte rendu du conseil des ministres, le gouvernement a informé qu’il engagera des discussions avec les partenaires sociaux pour convenir des modalités de la mise en œuvre de la revalorisation des salaires des travailleurs.

Certains observateurs se demandent si le gouvernement va-t-il alors procéder à un collectif budgétaire car la revalorisation des salaires ne figure pas dans le budget de l’Etat, gestion 2022. Il faut rappeler que le Programme d’Action du Gouvernement pour la période 2021-2026 a été dévoilé au cours du conseil des ministres. Le volet social prend une part importante dudit PAG estimé à 12.011 milliards de FCFA dont 3.431 milliards de FCFA sont déjà disponibles.

Quant aux actions sociales, elles représentent 32% du montant global du PAG, soit 3.779 milliards de FCFA, selon le conseil des ministres. Cependant, le projet de budget exercice 2022 ne semble laisser aucune trace de cette revalorisation. Tout compte fait, l’annonce a été bien accueillie par les travailleurs qui manifestent leur impatience depuis la prise de cette décision.

« Ce sont des urgences et on ne traite pas les urgences en traînant les pas. Nous avons le sentiment que le gouvernement traîne les pas et nous voudrions qu’il puisse aller très rapidement“, avait confié Anselme Amoussou dans un entretien avant le géant meeting qu’il a organisé contre la cherté de la vie