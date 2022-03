Retour annoncé des premiers ressortissants Nigérians évacués d’Ukraine

Le gouvernement du Nigéria a annoncé ce mercredi, le retour d’une première vague de ses ressortissants évacués d’Ukraine. Selon le communiqué, la première vague va atterrir au Nigéria le jeudi 3 février 2022.

L’opération d’évacuation des Nigérians coincés en Ukraine ordonnée par le président Buhari a débuté ce mercredi 2 février 2022. Dans un communiqué de presse ce mercredi, Gabriel Aduda, secrétaire permanent du ministère des Affaires Etrangères, a déclaré que « les vols affrétés (Air Peace, Max Air) partiront le mercredi 2 mars pour récupérer les évacués nigérians chez eux ».

Les ambassades du Nigeria en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie ont reçu respectivement 650, 350, 940 et 150 personnes d’Ukraine. Pour le compte de cette première vague, Max Air transportera 560 personnes de Roumanie tandis qu’Air Peace transportera 364 personnes de Pologne et 360 de Hongrie.

5 000 étudiants nigérians bloqués en Ukraine

La première vague des ressortissants nigérians en Ukraine sera au Nigéria le jeudi 3 février 2022. Au total, 5 000 étudiants nigérians sont en Ukraine, selon l’Ambassade du Nigéria en Ukraine.

L’offensive militaire russe en Ukraine a été lancée jeudi, par le président Vladimir Poutine. Le patron du Kremlin estime que cette opération armée vise à « dénazifier » l’Ukraine. Les deux parties en conflit ont eu un entretien à la frontière bélarusse lundi, et ont prévu se retrouver ce mercredi, pour une nouvelle séance devant accoucher des conclusions tangibles.