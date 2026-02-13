République dominicaine : les États-Unis ferment le bureau de la DEA à Saint-Domingue pour soupçons de corruption
Les autorités américaines ont procédé à la fermeture du bureau de leur agence antidrogue (DEA) installé à Saint-Domingue, suite à des soupçons de corruption, a indiqué l’ambassade des États-Unis en République dominicaine dans un communiqué rendu public jeudi 12 février.
Dans ce texte, l’ambassadrice Leah Campos a insisté sur le caractère intolérable de l’utilisation d’un poste officiel à des fins personnelles, estimant qu’un tel comportement trahit gravement la confiance du public. Elle a précisé que ni le gouvernement américain ni aucune autre institution ne peuvent accepter des pratiques corrompues et a expliqué que, pour préserver l’intégrité du service diplomatique, le bureau resterait fermé jusqu’à nouvel ordre.
L’annonce met en lumière des allégations concernant des membres de la DEA à Saint-Domingue. L’administration américaine a choisi une mise en retrait temporaire afin d’empêcher toute suspicion d’obstruction ou d’influence indue pendant que la situation est clarifiée.
La Drug Enforcement Administration, branche fédérale chargée de la lutte contre le trafic de stupéfiants, voit ainsi son implantation locale suspendue le temps que soient éclaircies les circonstances évoquées par l’ambassade, qui a fait part de sa décision dans une communication officielle.