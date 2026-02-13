République dominicaine : les États-Unis ferment le bureau de la DEA à Saint-Domingue pour soupçons de corruption

Les autorités américaines ont procédé à la fermeture du bureau de leur agence antidrogue (DEA) installé à Saint-Domingue, suite à des soupçons de corruption, a indiqué l’ambassade des États-Unis en République dominicaine dans un communiqué rendu public jeudi 12 février.

Dans ce texte, l’ambassadrice Leah Campos a insisté sur le caractère intolérable de l’utilisation d’un poste officiel à des fins personnelles, estimant qu’un tel comportement trahit gravement la confiance du public. Elle a précisé que ni le gouvernement américain ni aucune autre institution ne peuvent accepter des pratiques corrompues et a expliqué que, pour préserver l’intégrité du service diplomatique, le bureau resterait fermé jusqu’à nouvel ordre.

L’annonce met en lumière des allégations concernant des membres de la DEA à Saint-Domingue. L’administration américaine a choisi une mise en retrait temporaire afin d’empêcher toute suspicion d’obstruction ou d’influence indue pendant que la situation est clarifiée.

