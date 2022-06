République Dominicaine: le ministre de l’environnement, Orlando Jorge Mera assassiné dans son bureau

Le ministre de l’Environnement de la République dominicaine, Orlando Jorge Mera, a été assassiné ce lundi, à son bureau, par un homme armé, selon plusieurs sources.

Un homme armé non identifié a fait irruption au bureau du ministre de l’Environnement de la République dominicaine, Orlando Jorge Mera, et lui a tiré dessus, avant de prendre la fuite. Des sources du ministère de l’Environnement citées par le journal ‘Acento’ ont rapporté qu’un total de six détonations ont été entendues dans le bureau et que l’agresseur, qui est entré seul dans la pièce, s’est échappé après avoir tiré.

« De la part du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, nous sommes consternés par la situation présentée ce lundi matin. Jusqu’à présent, nous n’avons pas de détails sur la situation qui s’est produite dans les installations du ministère », a publié le ministère sur son compte Twitter.

Le ministre de l’Environnement était le fils de l’ex-président dominicain Salvador Jorge Blanco (1982-1986). Il a été nommé ministre de l’Environnement en août 2020 par le président Luis Abinader. Après sa nomination, il a déclaré que sa mission était d’œuvrer pour une bonne gestion de l’environnement et pour le respect de la Constitution et des lois, attaché à la transparence et à l’éthique publique.