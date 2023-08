République dominicaine: décès de 13 migrants Haïtiens dans un accident de route

Dimanche soir, un terrible accident a coûté la vie à treize migrants haïtiens dans la province de Valverde, République dominicaine. Les victimes étaient transportées illégalement depuis Haïti, en route vers Santiago et Saint-Domingue.

Dans une scène tragique qui a secoué la République dominicaine, au moins treize migrants haïtiens ont trouvé la mort dimanche soir. Le drame s’est déroulé dans la province de Valverde, située dans le nord-est du pays, lorsque le véhicule dans lequel ils étaient transportés a plongé dans un canal d’irrigation. Les autorités locales ont rapidement été dépêchées sur les lieux pour mener les opérations de sauvetage, mais malheureusement, treize vies ont été perdues dans cet accident dévastateur.

Selon un rapport de la police, les victimes étaient en train d’être acheminées illégalement depuis Haïti vers les villes de Santiago et de Saint-Domingue, deux importantes destinations en République dominicaine. Parmi les personnes décédées, on dénombre une nouveau-née à peine arrivée dans ce monde, une enfant âgée de quatre ans, neuf hommes et deux femmes, témoignant de la diversité des âges et des genres parmi les victimes de cette tragédie.

- Publicité-

Les autorités ont ouvert une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et pour identifier les responsables de ce transport illégal. La République dominicaine, tout comme Haïti, fait face à des défis complexes en matière de migration et de sécurité aux frontières, et cet incident tragique met en évidence les risques encourus par les migrants cherchant à traverser clandestinement les frontières.