Reprise des activités hospitalières: les étudiants en formation médicale lèvent la suspension après leur rencontre avec Talon

La suspension des stages hospitaliers observée ces derniers jours par les étudiants en sciences de la santé au Bénin a été levée.

Cette décision fait suite à la rencontre tenue le 16 mars 2026 entre le chef de l’État, Patrice Talon, et les professionnels de santé en formation.

À l’issue des échanges, les étudiants ont décidé de reprendre leurs activités hospitalières, mettant ainsi fin au mouvement de protestation déclenché dans un contexte de tensions liées aux conditions de formation et à la responsabilité des praticiens en apprentissage.

Cette suspension intervenait notamment après des inquiétudes exprimées par les étudiants sur leur encadrement et leur exposition aux risques dans les structures sanitaires. Elle s’inscrivait aussi dans un climat marqué par des décisions judiciaires impliquant des médecins en formation, qui avaient suscité une vive émotion dans le milieu médical.



Lors de la rencontre, le président de la République a apporté des clarifications sur les raisons ayant conduit à la suspension des stages, évoquant la nécessité de réorganiser et sécuriser le cadre de formation pratique.

Il a également rassuré les apprenants quant à la prise en compte de leurs préoccupations et à la mise en place de solutions adaptées.



En retour, les étudiants ont opté pour une démarche d’apaisement en levant leur mot d’ordre de suspension, permettant ainsi la reprise normale des activités dans les centres hospitaliers.