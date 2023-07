Réouverture des Vols entre Tripoli et Rome après 10 ans de suspension

Le gouvernement libyen d’unité nationale a annoncé la réouverture des vols directs entre Tripoli et Rome, marquant la fin de 10 ans de suspension. Le Premier ministre Abdulhamid Dbeibeh a pris part à un vol d’essai de l’Italian Airlines pour célébrer cet événement historique, soulignant l’importance de cette étape pour lever les restrictions sur l’aviation civile libyenne dans l’espace aérien européen.

Dans une annonce majeure, le gouvernement libyen d’unité nationale a confirmé la réouverture des vols directs entre Tripoli et Rome après une suspension de 10 ans. Le Premier ministre Abdulhamid Dbeibeh a personnellement participé à un vol d’essai de l’Italian Airlines en direction de la Libye pour célébrer cet événement marquant.

Dans un communiqué publié sur la plateforme « Notre gouvernement », Abdulhamid Dbeibeh a exprimé sa satisfaction concernant le vol d’essai, soulignant qu’il marquait une étape importante pour lever l’interdiction de l’aviation civile imposée aux aéroports libyens. Il a également ajouté que les vols commerciaux pour les citoyens débuteraient en septembre, marquant ainsi une avancée significative pour la connectivité aérienne entre les deux pays.

- Publicité-

Le Premier ministre libyen a également souligné que cette décision d’ouverture des vols pourrait faciliter la levée de l’interdiction imposée aux avions libyens dans l’Union européenne. L’ouverture de l’espace aérien avec d’autres pays est également envisagée, avec des plans potentiels pour établir une ligne aérienne reliant Rome à Benghazi, dans l’est de la Libye.

Cette réouverture des vols intervient après une interdiction de passage des avions appartenant à des compagnies aériennes libyennes dans l’espace aérien des États membres de l’Union européenne depuis le 11 décembre 2014, en raison de préoccupations liées aux contrôles de sécurité dans le pays. Depuis lors, les gouvernements libyens successifs ont travaillé pour lever cette interdiction, mais les préoccupations persistantes concernant la sécurité des passagers ont maintenu cette restriction en place.

Cependant, avec la reprise des vols directs entre Tripoli et Rome, la Libye est déterminée à démontrer sa capacité à respecter les normes de sécurité internationale et à garantir une connectivité aérienne sûre et fiable pour ses citoyens et les voyageurs étrangers.