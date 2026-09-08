Rentrée au Bénin : 5 gestes pour recaler le sommeil des enfants avant le 14 septembre

La rentrée scolaire 2026-2027 est fixée au lundi 14 septembre au Bénin. À quelques jours de la reprise, les familles disposent encore d’un peu de temps pour remettre le sommeil des enfants au rythme de l’école, sans changement brutal.

Après les vacances, les couchers tardifs et les réveils décalés sont fréquents. Or, demander à un enfant de se lever soudainement beaucoup plus tôt la veille de la rentrée risque surtout de le laisser fatigué. Les spécialistes du sommeil recommandent plutôt de déplacer progressivement les horaires de coucher et de réveil.

L’American Academy of Sleep Medicine recommande généralement 10 à 13 heures de sommeil par 24 heures pour les enfants de 3 à 5 ans, 9 à 12 heures pour ceux de 6 à 12 ans et 8 à 10 heures pour les adolescents de 13 à 18 ans. Il ne s’agit pas d’imposer la même heure de coucher à tous, mais de construire un horaire compatible avec l’heure de réveil nécessaire les jours d’école.

5 gestes simples pour retrouver le rythme de l’école

1. Avancer le coucher par petites étapes. Si l’enfant s’endort beaucoup plus tard qu’en période scolaire, avancer l’heure du coucher de 15 à 30 minutes chaque soir est généralement plus facile à supporter qu’un changement de deux heures en une seule fois. Le réveil peut être avancé de la même manière.

2. Garder une heure de réveil régulière. Une heure de lever relativement stable aide l’horloge biologique à se recaler. Le week-end qui précède la rentrée, mieux vaut éviter de laisser l’écart devenir trop important avec l’horaire prévu pour les jours de classe.

3. Miser sur la lumière et l’activité le matin. Ouvrir les volets, sortir quelques minutes ou commencer la journée dans un environnement lumineux aide à signaler au corps que la journée commence. Une activité physique régulière dans la journée peut aussi favoriser un sommeil plus naturel le soir.

4. Éloigner les écrans avant le coucher. Téléphone, tablette, télévision et jeux vidéo entretiennent facilement l’éveil. Les conseils pédiatriques recommandent de créer une période calme avant le sommeil, idéalement sans appareils électroniques pendant au moins la dernière heure.

5. Installer un rituel court et répétitif. Douche, préparation des affaires du lendemain, lecture ou conversation calme : répéter les mêmes gestes chaque soir aide l’enfant à reconnaître le moment du coucher. Les repas très lourds, les boissons caféinées et les activités très stimulantes tard dans la soirée sont à éviter.

Une transition utile aussi pour limiter le stress de rentrée

Le sommeil ne règle pas toutes les inquiétudes liées au retour en classe, mais une routine plus prévisible peut rendre les matinées moins tendues. Les parents peuvent également parler avec l’enfant de ce qu’il attend de la rentrée, de ses éventuelles inquiétudes et de l’organisation des premiers jours.

Au Bénin, la semaine de prérentrée du 7 au 11 septembre précède la reprise effective des cours. C’est donc une fenêtre pratique pour ajuster progressivement les horaires familiaux, en même temps que les autres préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027.

Si un enfant ronfle fortement de façon régulière, présente des pauses respiratoires, peine durablement à s’endormir ou reste très somnolent dans la journée malgré un temps de sommeil suffisant, un avis médical est préférable. Ces signes dépassent le simple décalage de rythme lié aux vacances.