Rennes: Habib Beye limogé

Après une nouvelle défaite à Lens, le stade Rennais a décidé de se séparer de son entraîneur Habib Beye. Un licenciement qui acte l’échec d’une transition et illustre la profonde instabilité sportive qui mine le projet du club breton, toujours en quête d’un socle durable.

Le Stade Rennais a décidé de se séparer d’Habib Beye après une nouvelle défaite préoccupante sur la pelouse de Lens, symbole d’une crise sportive qui s’enlise. Arrivé pour relancer un projet déjà fragilisé, le technicien sénégalais n’a jamais réussi à redresser durablement la situation, malgré la patience initiale de la direction. Les résultats insuffisants, la fragilité défensive et l’impression d’un groupe en perte de confiance ont progressivement scellé son sort.

Sur le plan sportif, Rennes traverse une période noire, marquée par une série de revers et une défense en grande difficulté, avec dix buts encaissés lors des trois dernières rencontres. Le match perdu à Lens, alors que les Rennais menaient à la pause et évoluaient en supériorité numérique, a agi comme un déclencheur. L’élimination en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille avait déjà renforcé le sentiment d’échec en interne.

