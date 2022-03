Remaniement ministériel en France: Macron se sépare de certains de ses ministres

Le président Français Emmanuel Macron a procédé samedi, au remaniement ministériel de son gouvernement. Au total, deux ministres dont l’une accusée du harcèlement, quittent le gouvernement.

A quelques semaines de la présidentielle, le président français Emmanuel Macron a opéré des changements stratégiques dans son gouvernement. « Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a mis fin, sur leur demande, aux fonctions de Mme Jacqueline Gourlaut, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales », inique le communiqué de l’Elysée, précisant que Joël Giraud est nommé ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

La secrétaire d’Etat, Nathalie Elimas quitte elle aussi l’exécutif français alors que des accusations de harcèlement au travail pèsent sur elle. Il y a quelques jours, une enquête administrative a été diligentée pour établir les faits.

« Sont placés auprès du ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville, auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et auprès du ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Cédric O, secrétaire d’Etat, chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques », conclut le communiqué.