Remaniement en France: 31 ministres et 10 secrétaires d’Etat, liste complète du gouvernement de Borne

Très attendue, la liste du nouveau gouvernement qui va lancer le second quinquennat du président francais Emmanuel Macron, a été dévoilée ce lundi 04 juillet 2022. Dans l’ensemble, pas de surprise majeure: Abad écarté, Darmanin conforté, Schiappa de retour.

Les têtes du gouvernement de la Première ministre Elisabeth Borne, sont connues. Au total, la nouvelle équipe est composée de 31 ministres et 10 secrétaires d’Etat.

Porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire a été nommée ministre déléguée chargée notamment des PME, du commerce, de l’artisanat. La députée est remplacée par Olivier Véran, ex-ministre de la Santé puis ministre des Relations avec le Parlement. Un poste dont hérite Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et à l’attractivité.

Ex-cadre des Républicains, le ministre des Solidarités Damien Abad quitte le gouvernement, après avoir fait l’objet d’une plainte pour tentative d’agression sexuelle. Le député est remplacé par Jean-Christophe Combe.

Actuel ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin étend son champ d’action ministériel, en s’occupant en plus des Collectivités territoriales et de l’Outre-mer. Ex-ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa fait son retour au gouvernement, désormais aux manettes de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative. L’ex-secrétaire d’État Clément Beaune va lui se charger des Transports, son porte-feuille aux Affaires européennes étant récupéré par l’économiste Laurence Boone.

Président de Samu-Urgences, le médecin-urgentiste François Braun va remplacer Brigitte Bourguignon au ministère de la Santé. En charge des Collectivités territoriales, l’ex-maire d’Angers Christophe Béchu devient ministre de la Transition écologique à la place d’Amélie de Montchalin.

Maire de Beauvais depuis 2001, Caroline Cayeux a été nommée ministre de la Cohésion des Territoires. Le député des Yvelines Jean-Noël Barrot hérite du ministère délégué au numérique. Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, entre au gouvernement en tant que ministre délégué au Logement et à la Ville. L’ancien préfet Jean-François Carenco est nommé ministre des Outre-mers en remplacement de Yaël Braun-Pivet.