Rema mal en point: l’artiste nigérian met une pause à sa carrière pour des raisons de santé

Quelques semaines après sa performance remarquée lors de la prestigieuse cérémonie du Ballon d’Or, Rema annonce une nouvelle peu reluisante à ses fans. L’artiste nigérian a révélé qu’il prendrait une brève pause pour des raisons de santé.

Rema n’est pas actuellement au top de sa forme. Le prince de l’Afrobeat l’a lui-même révélé à travers une publication dans laquelle il annonce prendre une courte pause afin de se recentrer sur sa santé. En effet, l’interprète du célèbre tube « Calm Down », qui était initialement prévu en tournée dans les villes de Lagos, Abuja et Bénin, a déclaré avoir annulé tous ses engagements pour le mois de décembre.

« Cela me brise le cœur de dire que je ne jouerai nulle part en décembre. Depuis des années de tournée, j’ai ignoré ma santé et maintenant j’ai besoin de temps pour récupérer. 2024, on y retourne, mes amours« , a-t-il écrit sur sa stories Instagram ce mercredi 29 novembre 2023. Cependant, l’artiste n’a pas précisé si les fans ayant déjà acheté des billets seront remboursés ou si leurs billets seront maintenus pour les nouvelles dates en 2024.

Âgé seulement de 23 ans, Rema s’affirme déjà comme une superstar dans l’industrie musicale nigériane et continue d’écrire son nom dans l’histoire. L’artiste a enchaîné de nombreuses performances à succès au cours de l’année 2023. Quelques jours après sa prestation remarquée à la prestigieuse cérémonie du Ballon d’Or, le jeune artiste s’est également produit récemment à l’O2 Arena de Londres, une salle pouvant accueillir jusqu’à 20 000 personnes.