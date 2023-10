Rema illuminati? l’artiste nigérian réagit enfin à la polémique qui agite la toile

- Publicité-

Alors qu’il se trouve au centre d’une polémique liée aux Illuminati depuis quelques jours, l’artiste nigérian Rema a finalement décidé de briser le silence pour éclairer l’opinion publique.

Ces derniers jours, l’artiste nigérian Divine Ikubor, également connu sous le nom de Rema, a été l’objet d’accusations selon lesquelles il aurait pactisé avec le diable pour accéder à la célébrité. La polémique a éclaté après que le jeune artiste de 23 ans ait partagé des images de chauves-souris, suivies de quelques emojis distinctifs, sur les réseaux sociaux.

Devenue virale sur la toile, l’image a suscité de nombreuses réactions notamment des spéculations selon lesquelles Rema pourrait être affilié à des groupes secrets tels que les Illuminati.

Face à la polémique, le prince de l’Afro-beat a enfin choisi de briser le silence pour répondre à ses détracteurs. Dans un message sur son Instagram, l’artiste de 23 ans a informé ses fans qu’il s’agit d’une fausse information.

« Chers Ravers, aidez-moi à informer les nouveaux Ravers que j’ai commencé par utiliser cette merde de chauve-souris depuis longtemps. Si vous cherchez simplement sur Google, vous comprendrez d’où je viens et quels sont les éléments clés de mon héritage. Mon évolution artistique est naturelle, et je vous prie de me comprendre. Les rumeurs concernant les Illuminati sont absurdes. Je travaille dur pour créer de l’art, et attribuer mon succès à des forces maléfiques est injuste. Pour moi, Jésus est le Roi« , a écrit le prince de l’Afro-beat.

Un message fort qui devrait siffler la fin d’une polémique qui fait jaser la toile depuis plusieurs jours.