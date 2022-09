Reine Elizabeth II dans un état critique: Meghan Markle et Harry annulent les WellChild Awards

Le duc et la duchesse de Sussex, Meghan Markle et Harry se sont rendus en Écosse au chevet de la reine alors qu’ils devaient assister à une cérémonie de remise de prix caritative à Londres ce jeudi soir.

Le prince Harry et Meghan Markle étaient attendus pour assister aux Wellchild Awards à Londres ce soir, mais il est confirmé qu’ils ont annulé leur apparition pour rester aux côtés de la reine Elizabeth II. Le prince Harry devait prononcer un discours lors de la cérémonie de remise des prix de ce soir, qui honore les actions courageuses d’enfants gravement malades.

Selon le dailymail, Le prince Charles s’est rendu à Balmoral en hélicoptère depuis sa maison écossaise Birkall avec son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, et est maintenant avec la reine, tout comme le prince William et la princesse Anne. De leur côté, le prince Andrew et le prince Edward voyagent, tout comme Harry, duc de Sussex, qui est rejoint par sa femme, Meghan.

« Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale« , a déclaré un proche de la famille royale.

La même source renseigne que toute déclaration sur la santé de la reine est considérée comme rare et suggère que la situation est grave. Il est également significatif que toute sa famille immédiate soit avec elle ou en route. Des Britanniques inquiets se sont déjà rassemblés devant les portes de Balmoral pour prier pour Sa Majesté et lui rendre hommage.