Reims en Ligue 2 BKT : Karel Geraerts veut enchaîner les bons résultats

Occupant actuellement la deuxième place du championnat, le Stade de Reims reçoit demain soir le SC Bastia au Stade Auguste Delaune. Les Rémois viennent d’assurer leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France après une victoire nette 3-0 contre Le Mans, et veulent prolonger cet élan sur le plan national.

Occupant actuellement la deuxième place du championnat, le Stade de Reims reçoit demain soir le SC Bastia au Stade Auguste Delaune. Les Rémois viennent d’assurer leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France après une victoire nette 3-0 contre Le Mans, et veulent prolonger cet élan sur le plan national.

En Ligue 2 BKT, Reims suit Troyes à trois points et nourrit des ambitions pour rester au contact du leader. En conférence de presse tenue jeudi, l’entraîneur Karel Geraerts a insisté sur la nécessité de capitaliser sur les bonnes performances récentes afin de maintenir une dynamique collective et de donner de l’impulsion à l’ensemble du groupe.

Face à eux, Bastia arrive au stade champenois en position de lanterne rouge avec seulement 15 points au compteur. Le club corse n’est toutefois pas mathématiquement condamné : il accuse un retard de quatre unités sur Amiens, actuellement barragiste. Pour le technicien rémois, ce contexte rend la rencontre plus délicate qu’il n’y paraît, et la vigilance sera de mise pour éviter toute déconvenue contre une équipe qui lutte jusqu’au bout pour sa survie.

Publicité

Un match à aborder sans complaisance

Geraerts qualifie l’opposition de potentielle embûche depuis la reprise en décembre et met en garde ses joueurs contre la tentation de sous-estimer l’adversaire. L’objectif affiché est clair : empocher une nouvelle victoire afin d’enrichir le bilan de la saison et conserver une place parmi les équipes de tête.

Le staff compte également sur l’avantage du terrain pour faire pencher la balance. Selon l’entraîneur, il faudra combiner sérieux défensif et efficacité offensive pour décrocher la douzième victoire de la saison et poursuivre la course en haut du classement.