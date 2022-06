Régulation de médias au Bénin: la HAAC dans une double interdiction

Dans sa mission de régulation du milieu médiatique au Bénin, la haute autorité de l’audiovisuelle et de la Communication (HAAC) lance un nouvel appel à l’ordre à tous les promoteurs des médias illégaux et interdit les contenus publicitaires relatifs à la médecine traditionnelle.

Par communiqué en date du 03 Juin 2022, la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication invite les promoteurs de médias illégaux au respect des dispositions de l’article 35 de la loi organique N 92-021 du 21 aout 1992.

« Il m’a été donné de constater que malgré les nombreux appels de la HAAC, au respect scrupuleux de la règlementation aux médias audiovisuels en République du Bénin, des télévisions satellitaires et autres médias en ligne sont créés et diffusés sans autorisation préalable de la HAAC en violation des dispositions de l’article 35 de la loi organique N 92-021 du 21 aout 1992 », lit-on dans le communiqué signé du président de l’institution.

Ainsi dans son communiqué, l’autorité de régulation des médias au Bénin ordonne l’interdiction de la diffusion de ces médias illégaux sur toute l’étendue du territoire national.

Le président de la haute autorité de l’audiovisuel et de la Communication en appel au sens de responsabilité des promoteurs au respect strict des textes régissant la presse et la communication au Bénin.

Interdiction de diffusion de publicité relatif à la pharmacopée

Dans un autre communiqué toujours en date du 03 Juin dernier, la haute autorité de l’audiovisuelle et de la Communication (HAAC) interdit de façon temporaire, la diffusion de toute publicité et ou émission relative à la pharmacopée et à la médecine traditionnelle ainsi que les émissions vantant les bienfaits des produits de la médecine chinoise ou asiatique vendu dans les supers marchés.

Dans son communiqué, la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication appel les promoteurs d’organes de presse à se conformer aux restrictions du cahier de charge ainsi qu’aux textes régissant la presse et la communication au Bénin notamment les dispositions de la décision N°12/001/HAAC du 04 Janvier 2012 portant interdiction temporaire de la publicité en matière de pharmacopée et de médecine traditionnelle ainsi que le décret N°2018/2062 du 28 Juin 2018 portant interdiction de ce type de publicité.

L’institution en charge de la régulation des médias étend son interdiction à la diffusion des contenus relatifs à la prière et objet qui font croire à l’existence d’un crédit imaginaire pouvant aider les auditeurs et les téléspectateurs à résoudre tous leurs problèmes.