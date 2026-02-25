Régis Laspalès fabrique son vin à Premeaux-Prissey en Bourgogne

Ce 25 février 2026, Régis Laspalès fête ses 69 ans. Réputé pour son humour absurde et le duo qu’il forme avec Philippe Chevallier , l’acteur partage aujourd’hui son temps entre la scène et la Bourgogne, où il cultive des vignes autour de Premeaux-Prissey , non loin de Nuits-Saint-Georges .

Ce 25 février 2026, Régis Laspalès fête ses 69 ans. Réputé pour son humour absurde et le duo qu’il forme avec Philippe Chevallier, l’acteur partage aujourd’hui son temps entre la scène et la Bourgogne, où il cultive des vignes autour de Premeaux-Prissey, non loin de Nuits-Saint-Georges.

Dans ce village de Côte-d’Or, la maison de l’artiste s’inscrit au milieu de coteaux et de terroirs viticoles. Loin du tumulte parisien, il y retrouve des racines familiales : son grand-père était vigneron, et les souvenirs liés à la terre et aux vendanges ont marqué son enfance. Selon les informations disponibles, il produit désormais son propre vin et participe aux différentes étapes de la production.

Connu du grand public pour ses sketches avec Philippe Chevallier et pour ses apparitions télévisées, Régis Laspalès cultive une forme de discrétion dans sa vie privée. Il partage son temps entre Paris, notamment le quartier de Montparnasse, et sa propriété bourguignonne où il suit le rythme des saisons et veille à la maturation du raisin.

Publicité

Un attachement profond à la Bourgogne

La Bourgogne est présente dans son histoire familiale et artistique. Les vendanges, indiquent les sources, sont devenues pour lui un rendez-vous régulier, à la fois travail et moment de convivialité. Dans cette partie de la Côte-d’Or, la viticulture reste une activité exigeante qui demande patience et précision, des qualités que l’artiste met en pratique lorsqu’il s’occupe de ses parcelles.

Avant de se faire reconnaître du grand public, Régis Laspalès a suivi des études artistiques à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, où il s’est spécialisé en sculpture. Cette formation, soulignent les éléments biographiques disponibles, influence sa manière d’aborder la vigne : observation, sens du détail et goût du travail manuel.

Repéré dans les années 1980 dans l’émission de Philippe Bouvard, le duo avec Philippe Chevallier a marqué plusieurs générations par un humour fondé sur l’absurde et les situations du quotidien. Malgré cette notoriété, les habitants de Premeaux-Prissey décrivent souvent l’homme comme un voisin attaché au village et à son patrimoine viticole plutôt que comme une personnalité médiatique à demeure.

Publicité

Sur les planches ou à la télévision, il incarne des personnages décalés dont le rythme comique repose sur le timing et la précision. Dans les vignes, son rôle se rapproche davantage de celui d’un viticulteur attentif : il observe les saisons, surveille la maturation des raisins et intervient lors des différentes étapes de vinification.

La vie entre Paris et la Bourgogne illustre cette double trajectoire entretenue par l’artiste : d’un côté, la carrière théâtrale et télévisuelle qui l’a rendu célèbre ; de l’autre, une pratique concrète de la viticulture qui s’inscrit dans la continuité d’une histoire familiale. Depuis plusieurs années, il participe aux vendanges et supervise la production de son vin depuis sa propriété de Premeaux-Prissey.