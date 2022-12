Regina Daniels: son mari Ned Nwoko dévoile les avantages de la polygamie, « je suis un serviteur »

Fatigué de faire l’objet de critiques depuis son mariage avec la jeune actrice de Nollywood Regina Daniels, Ned Nwoko est enfin sorti de ses gonds. Dans une récente interview avec un média, l’homme d’affaires a envoyé une réponse claire à tous ceux qui condamnent la polygamie.

Sous les feux des projecteurs depuis son mariage très controversé avec la jeune actrice Regina Daniels, le magnat des affaires et millionnaire nigérian Ned Nwoko ne manque jamais l’occasion de justifier le régime matrimonial pour lequel il a opté. Et lors de son passage sur le plateau de The Guardian récemment, l’avocat qui compte 6 femmes officielles s’est prononcé sans langue de bois sur les critiques à son égard.

« Beaucoup de femmes sont seules sans mari, en particulier dans le sud du Nigéria, et il y a un niveau élevé de prostitution. Ce que font certaines de nos filles pour joindre les deux bouts est regrettable et si nos hommes imitent leurs homologues du Nord en ayant plus d’une femme, cela pourrait probablement changer la donne« , a indiqué l’homme de 61 ans.

Dans la suite de ses propos, l’homme d’affaires a déploré certains actes qui selon lui, contribuent à la promotion de la prostitution. « Le sudiste moyen peut n’avoir qu’une seule femme, mais aussi de nombreuses petites amies, et il dépense son argent pour les petites copines, parfois même plus que pour sa femme. L’homme, qui a trois femmes, par exemple, se concentre sur elles et ses enfants« , a-t-il ajouté.

Nwoko, qui a plusieurs épouses, a ajouté que lui et l’Ooni d’Ife, Oba Enitan Ogunwusi, Ojaja II, servent le Nigeria en épousant de nombreuses femmes. « Mon grand-père et le grand-père d’Ooni et l’Olowo d’Owo d’alors ont pris de nombreuses photos ensemble. Ainsi, les Ooni et moi avons ce genre de parcours commun, car nos grands-pères étaient rois et ont servi le Nigeria à ce titre. Et nous sommes maintenant en train de servir également le Nigeria en ayant de nombreuses épouses« .

Les hommes du Sud qui refusent la polygamie contribuent à la prostitution – Ned Nwoko