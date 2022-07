Regina Daniels : après sa « chirurgie naturelle », l’actrice exhibe son corps de rêve (photo)

Regina Daniels est, plus que jamais, au top de sa forme. Après avoir essuyé des remarques erronées, au sujet de prétendues opérations de chirurgie esthétique, la plus célèbre des épouses de Ned Nwoko exhibe, fièrement, sa plastique de rêve, pour le bonheur de sa communauté.

La célèbre actrice nigériane, Regina Daniels, n’est plus à présenter. La célébrité de Nollywood fait la pluie et le beau temps, non pas, seulement, grâce à sa notoriété dans le monde du cinéma nigérian, mais, surtout, parce que la belle actrice est l’une des femmes de l’avocat et milliardaire nigérian, Ned Nwoko.

Des soupçons de chirurgie esthétique

Alors que la célèbre actrice du petit écran répondait à un commentaire de son propre frère, sur de prétendues opérations de chirurgie plastique, Regina Daniels en a profité, pour remettre les pendules à l’heure. Dans sa réponse à la supposition de son frère, Regina Daniels a déclaré que son corps n’avait subi aucune transformation esthétique. À en croire l’épouse de l’homme politique nigérian, son corps demeure naturel et elle compte le garder, comme tel.

« Alors, tu as, finalement, fait ton corps ? », lui demande son frère, en commentaire. « Tu ne veux pas accepter que c’est la vérité, à cause de ta jalousie. », a-t-elle retorqué à son frère.

La mère de deux enfants, qui s’affiche avec des courbes plus que généreuses, est, apparemment, fière de ce que la nature lui a offert. Regina n’est, à cet effet, pas prêtre de s’adonner à la chirurgie plastique.

Pour, probablement, clore ce débat, qui, il faut le rappeler, revient, souvent, la mère de famille a partagé une photo d’elle, avec la légende suivante : « Avant, je voyais la beauté ; maintenant, ça, c’est une découverte. »