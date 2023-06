Référendum au Mali : adoption massive de la nouvelle constitution malgré les controverses

Le Mali, un pays d’Afrique de l’Ouest, a franchi une étape importante dans son processus de transition politique. Selon l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), 97% des Maliens ont approuvé le projet de nouvelle Constitution lors d’un référendum tenu le 18 juin 2023. Cette victoire écrasante a été largement attendue, car ceux qui se sont mobilisés étaient principalement des partisans des autorités de transition et de leur projet de nouvelle Constitution. Ceux qui s’opposaient au projet ont largement boycotté le scrutin.

Le taux de participation a été un point de débat, avec l’Aige rapportant un taux de participation de près de 40%, tandis que les observateurs électoraux ont estimé le taux à 28%. Les militaires, qui ont voté une semaine avant le reste de la population, ont participé à plus de 73%, avec près de 94% votant en faveur de la nouvelle Constitution. Les militaires, qui ont voté une semaine avant le reste de la population, ont participé à plus de 73%, avec près de 94% votant en faveur de la nouvelle Constitution. Bien que ce soit un taux de soutien élevé, il est inférieur à celui du reste de la population, ce qui peut sembler surprenant compte tenu du rôle actif des militaires dans le processus de transition politique.

Aussi, le référendum n’a pas été sans controverses. Des accusations de fraude ont été portées par des partis politiques et des mouvements de la société civile d’opposition, qui ont évoqué des bourrages d’urnes et des votes fictifs dans des zones vidées de leur population à cause des violences jihadistes. De plus, il y a eu une polémique autour du vote dans la région de Kidal. Les observateurs électoraux et les groupes armés signataires de l’accord de paix ont affirmé que le vote n’a pas eu lieu dans la région, tandis que l’Aige a insisté sur le fait que le vote s’est tenu sur tout le territoire.

- Publicité-

Malgré ces controverses, le référendum marque une étape importante dans le processus de transition politique du Mali. La nouvelle Constitution, si elle est validée par la Cour constitutionnelle, pourrait redéfinir le système politique du pays et jeter les bases d’une nouvelle ère de gouvernance. Cependant, la manière dont elle sera mise en œuvre et comment elle sera reçue par la population malienne reste à voir. Alors que le Mali continue de lutter contre l’instabilité et les conflits, la nouvelle Constitution pourrait être un pas en avant vers une gouvernance plus stable et plus démocratique.