Redouane Berkane en forme avec Al-Wakrah SC en Qatar Stars League

Redouane Berkane confirme sa montée en puissance dans le championnat qatari. Cette saison, l’attaquant algérien se distingue par une combinaison de vitesse, de technique et d’efficacité devant le but qui le place parmi les éléments les plus influents de la Qatar Stars League.

Sous le maillot d’Al Wakrah SC, il se montre capable de peser sur les défenses adverses et de se créer régulièrement des situations dangereuses. Auteur de sept réalisations en douze rencontres, Berkane a notamment marqué les esprits lors de la réception d’Al Shahaniya : il a ouvert le score sur penalty peu après l’heure de jeu et a ensuite aggravé le score en seconde période, performances qui lui ont valu d’être élu meilleur joueur de la rencontre.

Au-delà de sa capacité à marquer, il apporte aussi du soutien offensif à ses partenaires. Avec deux passes décisives à son actif, il prouve qu’il sait se placer et anticiper le jeu pour créer des opportunités. Sa prestation en Coupe arabe avait déjà attiré l’attention du sélectionneur Vladimir Petković, qui l’a intégré à l’effectif pour la Coupe d’Afrique des Nations ; ces prestations laissent entrevoir une possible présence dans la course à la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie.

Adaptation rapide et perspectives de transfert

Formé à la JS Kabylie, Berkane a rejoint Al Wakrah le 9 août 2025 et a su s’acclimater rapidement au style de jeu qatari, montrant une grande facilité d’adaptation malgré son jeune âge (22 ans). Sa polyvalence sur le front de l’attaque, sa précision dans les zones de finition et son sens du déplacement en font un profil attractif pour des clubs désireux de renforcer leur ligne offensive.